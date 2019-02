الصحة العالمية ترصد: 41 هجومًا على العاملين في القطاع الصحي

المتوسط:

أعلنت منظمة الصحة العالمية توثيق أكثر من 41 هجومًا على العاملين في مجال الصحة والمرافق الصحية طوال الفترة 2018-2019 في جميع أنحاء ليبيا.

وأكدت الصحة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن نمط الهجمات يشير إلى استهداف متعمد للرعاية الصحية في منطقة النزاع، محذره من تزايد الهجمات على المرافق الصحية والعاملين، من حيث وتيرة وحجم الهجمات في ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 41 هجومًا، أسفر عن مقتل ستة من العاملين في مجال الصحة والمرضى وإصابة 25 عاملا في مجال الصحة، وبالإضافة إلى ذلك، تم الاعتداء أيضًا على سبعة عمال صحيين آخرين خلال هذه الفترة، وفق البيان.

