قبيلة المحاميد تثني على العملية العسكرية للقوات المسلحة بالجنوب الغربي

طرابلس-العنوان

أعرب مجلس قبيلة المحاميد عن إكباره واجلاله للعملية العسكرية للقوات المسلحة في جنوب غرب ليبيا، مؤكدا أنها أعادت الأمل لتحرير الجنوب واسترجاعه من المغتصبين.

وقال المجلس، في بيان، ” إن ما جرى ويجري في ليبيا خلال السنوات الثمانية الماضية دفع مجرمي العالم للتوافد إلى إليها للقتل والنهب والسلب بمساعدة قادة عصابات الخطف والتهريب والقتل”.

وأضاف، “أن ليبيا أصبحت ملجأ لحركات أفريقية تشادية وسودانية ونيجيرية بحجة المعارضة وتحت ستارها وبتأييد من أصحاب المصالح العربية والأفريقية والليبية مما جعل الجنوب جحيما لا يطاق العيش فيه”.

وتابع يقول: “ولكن بحمد الله بتضحية القوات المسلحة ومن ساندها من شباب القبائل برق أمل تحرير الجنوب واسترجاعه من المغتصبين إلى حضن الوطن”.

وتقدم المجلس بالتهاني لأهالي الجنوب بهذه التحرير معربا عن آماله بأن يعم السلام والأمن والاستقرار ربوع ليبيا.

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