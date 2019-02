المتوسط:

أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة ماريا ريبيرو أنهم قدموا هبات وصدقات خلال سنة 2018 لـ 320 ألف مواطن ليبي بينهم 187 ألف نازح داخلي، على الرغم من أن التمويل الذي وصلهم لم يتجاوز 81 مليون دولار أمريكي فقط .

وأضافت في لقاء جمعها مع وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة ميلاد الطاهر، أنهم يهدفون خلال العام الجاري لتقديم مساعدات عاجلة إلى 552 ألف شخص ، نصفهم ليبيون”، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقت بعد مشاورات واسعة مع العديد من الليبيين والسلطات المختلفة والشركاء والجهات المانحة.

The post الأمم المتحدة: قدمنا مساعدات بقيمة 81 مليون دولار لـ 320 ألف ليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية