الأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية بقيمة 202 مليون دولار في ليبيا

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، إطلاق خطة الاستجابة

الإنسانية لعام 2019 بقيمة 202 مليون دولار لمساعدة أكثر من 550 ألف شخص من

“المستضعفين” ودعم ليبيا في كافة المجالات.

وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

“يانس لاركيه”، الثلاثاء، إن نحو 823 ألف مواطن في ليبيا، منهم ربع

مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ويشمل ذلك النازحين داخليا والعائدين

والمتضررين من الاشتباكات واللاجئين، وفق وكالة “آكي”.

وأوضح “لاركيه” أن الخطة تتمثل في توفير الدعم

الصحي والحماية والمياه والصرف الصحي والمأوى، والدعم التعليمي لأكثر من 550 ألف

شخص من المواطنين.

وأشار “لاركيه” إلى أن أكثر المواطنين الذين

يعانون موجودون في سرت وفي المناطق الجنوبية “مرزق وسبها والكفرة”،

مؤكدا أن الهدف من الخطة هو توفير الإمدادات الغذائية، ودعم الزراعة والثروة

الحيوانية والصيد، والتوعية بمخاطر الألغام للأطفال، ومساعدة الناجين من

التفجيرات.

يشار إلى أن الأمم المتحدة أفادت، في ديسمبر من العام

الماضي، أن أكثر من 800 ألف، بينهم 240 ألف طفل في ليبيا، يحتاجون إلى المساعدات

الإنسانية نتيجة تردي منظومتي المياه والصرف الصحي في البلاد.

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