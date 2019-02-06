المجلس الاجتماعي لقبائل مدينة سبها يندد ببيان المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق

ندد المجلس الاجتماعي لقبائل مدينة سبها، المشكل من أعضاء من مختلف مكونات المدينة، بالبيان الصادر أمس، عن المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق، بقيادة أسامة جويلي .

وبحسب صحيفة المرصد الليبية، إنها تلقت بيانا نددت فيه قبائل سبها ببيان المنطقة العسكرية الغربية، وبإدانتها للعملية العسكرية التي أطلقتها القوات المسلحة الليبية في الجنوب ضد عصابات الإرهاب والجريمة والمرتزقة .

كما حمل البيان قبائل الزنتان وبمختلف تركيباتها مسؤولية ما وصفوه بأي تحرك عسكري طائش يقوم به جويلي أو قواته، وأنهم سيعتبرون تحركه إعلان حرب أهلية على فزان لنصرة الجماعات الإرهابية وعصابات المرتزقة الأفريقية؛ مؤكدين في الوقت نفسه على عمق الأواصر التاريخية بين مختلف قبائل فزان وقبائل الزنتان التي وصفها البيان بالمجاهدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا