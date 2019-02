«الأعلى لمناطق حوض النفط» يعلن دعمه لعمليات الجيش في الجنوب

المتوسط:

بارك المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه، العمليات التي يقوم بها الجيش لتحرير مناطق الجنوب الغربي، واسترجاع سيادة الوطن، وتأمين الحدود.

وأشاد المجلس في بيان، بدور القوات المسلحة في حربها على العصابات التشادية في الجنوب الغربي من ليبيا، بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر.

يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية تمكنت من تحرير مدينة سبها، بعد سيطرة العصبات التشادية لعدة سنوات على الجنوب .

