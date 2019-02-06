رئيس المنشآت النفطية السابق: الوقوف على الحياد تجاه إبادة التبو خيانة عظمى

قال الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى، إبراهيم الجضران، إن الوقوف على الحياد تجاه ما يتعرض له مكون التبو في الجنوب الليبي، من إبادة وتطهير عرقي هو خيانة عظمي للوطن.

وأوضح الجضران في تسجيل صوتي نشر على صفحة جهاز حرس المنشآت في الفيس بوك، أنه سيقف مع من وصفهم بالشرفاء من جميع مكونات الجنوب، بكافة مكوناتهم الاجتماعية، وأفكارهم السياسية، وعلى رأسهم قبيلة التبو التي رفضت عودة عقارب الساعة إلى الوراء، وإعادة إنتاج حكم العسكر

ودان رئيس المنشآت النفطية السابق ما يتعرض له التبو في الجنوب، من حملات إبادة ممنهجة من قبل عصابات اتخذت من اسم الجيش شعارا لها، لشرعنة الإقصاء والهيمنة على جميع أحرار ليبيا الرافضين لعودة حكم العسكر، بحسب التسجيل.

ونصح الجضران المكونات الاجتماعات للجنوب بألا يقعوا في الأخطاء، التي وقعت فيها بعض قبائل برقة، والتي زجت بأبنائها في حرب اللواء المتقاعد خليفة حفتر للوصول إلى السلطة، موضحا أن حفتر عندما ورط الجميع في الدم، قام بإذلال هذه القبائل لا سيما المؤيدة لمشروعه الاجرامي المدعوم من الخارج حسب قوله.

وقال الجضران إن ما حدث في منطقة الهلال النفطي، وقبلها في بنغازي ودرنة، نراه يتكرر في جنوب البلاد، ولكن هذه المرة تحت شعار آخر وهو محاربة المرتزقة، مستفهما عن كيفية محاربة مرتزقة بواسطة مرتزقة آخرين.

ولفت الجضران إلى أن جهاز حرس المنشآت فرع الوسطى، هو أول من طالب بقيام جيش يقوم على عقيدة سليمة، ويؤسس بطريقة مهنية تراتبية، تكون وظيفته حماية الدولة وشعبها، ومؤسساتها الدستورية.

وعبر رئيس المنشآت السابق عن أسفه من تبني مكونات اجتماعية لميلشيات الجنرال خليفة حفتر، والذي قال إنه شكل ميلشيات متكونة من عصابات ثأر وإجرام، أطلق عليها اسم أولياء الدم، انطلقت من مدينة بنغازي، ومزقت النسيج الاجتماعي، تحت شعار محاربة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجضران أن الجنرال حفتر قام بضرب مكونات اجتماعية بأخرى، وورط الجميع في حمام دم خدمة لأغراض دول، لا تريد الاستقرار في ليبيا، موضحا أنه استعمل شعار الحرب على الإرهاب، لضرب خصومه السياسيين في مدينتي بنغازي ودرنة.

وأشار رئيس حرس المنشآت إلى أن منظمات دولية، أشارت صراحة إلى أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قد ارتكب جرائم حرب، وأخرى ضد الإنسانية.

وكشف الجضران عن أن حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى هو أول من قال إن مجموعات حفتر، هي عبارة عن خليط من حركات تمرد إفريقية مسلحة، من دولتي السودان وتشاد، تعرضت مناطق الهلال النفطي التي يؤمنها الجهاز إلى هجماتها، بدعم جوي أجنبي أسفر عنه مقتل العشرات من منتسبيه، وتهجير بعضهم لتأييدهم حكومة الوفاق الوطني.

وأعرب رئيس حرس المنشآت عن أسفه، لصمت جميع الجهات الشرعية في ليبيا، وعلى رأسها حكومة الوفاق الوطني، معتبرا ذلك معاقبة لجهاز حرس المنشآت النفطية على محاربته الإرهاب الحقيقي المتمثل في تنظيم داعش الإرهابي.

ونوه الجضران إلى أن جهاز حرس المنشآت أبلغ حكومة الوفاق الوطني والبعثة الأممية ومنظمات دولية، بما يجري في مناطق الهلال النفطي واستباحتها من قوات أجنبية، لكن دون جدوى، مشيرا إلى أن الأمر وصل إلى منطقة الجفرة، مبينا أنها تئن حتى اليوم تحت وطأة حركات التمرد الإفريقية الموالية للجنرال حفتر.

واستنكر رئيس المنشآت تعامل البعثة الأممية ودولا أجنبية مع قوات حفتر كونها تضم عصابات أجنبية في صفوفها.

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