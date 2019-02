المتوسط:

أصدر فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قرارا، اليوم الأربعاء، بتعيين على كنه آمرا للمنطقة العسكرية في الجنوب.

ويشهد الجنوب الليبي اشتباكات بين العناصر المسلحة وقوات الجيش، الذي أعلن مؤخرا عن إطلاق عمليات مركزة لتطهير الجنوب من الميليشيات المسلحة.

