على طاولة النائب العام … قضايا ضد الكبير بتمويل كتائب مسلحة من ميزانية الداخلية دون علمها ؟

نقل موقع “ليبيا

الخبر” عن مصادر مطلعة، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير متهم بتمويل

شحنة الأسلحة المضبوطة في ميناء الخمس، التي تضم مدرعات وتجهيزات أمنية قادمة من تركيا،

موردة لكتائب مسلحة من طرابلس.

وأضافت المصادر أن

الكبير قام بتغطية الشحنة التي استوردت بموجب عقود مبرمة سابقا من حساب وزارة الداخلية

دون علم الوزارة، وهذا ما دفعها إلى إحالة الأمر لمكتب النائب العام للتحقيق بشأن الواقعة.

وأوضحت المصادر أن

محمد عمر بعيو المستشار الإعلامي للكبير هاجم وزير الداخلية عبر وسائل الإعلام؛ لإحالته

هذه الواقعة لمكتب النائب العام؛ خوفًُا على مصير الصديق الكبير.

وفتح مكتب النائب

العام تحقيقا رسميا في هذه الواقعة التي تشير الوثائق المقدمة للنائب العام إلى ثبوت

تهمة التصرف في أموال وزارة الداخلية على المحافظ لصالح كتائب في طرابلس بالمخالفة

للقانون.

مصادر مطلعة تشير

إلى تهديد بعيو والصديق الكبير للمسؤولين بوزارة الداخلية بضرورة سحب الشكوى وتسوية

الأمر، وعدم إقحام مكتب النائب العام في الموضوع، والكبير يتوعد باشاغا بإيقاف كافة

معاملات الوزارة إلى حين الرضوخ لإملاءات المركزي، ويقود هذه الحملة في جانبها الإعلامي

مستشار المحافظ محمد عمر بعيو.

يشار إلى أن الأجهزة

الأمنية في ميناء الخمس أعلنت ضبط مدرعات وتجهيزات أمنية.

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