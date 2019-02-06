تعيين الفريق علي كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية

قرر رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش فائز السراج، اليوم الثلاثاء، تعيين الفريق ركن علي سليمان محمد كنه آمراً لمنطقة سبها العسكرية.

وبحسب القرار الصادر اليوم، فإنه يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

ودان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مساء الثلاثاء، «التصعيد العسكري الذي يحدث في بعض مناطق الجنوب الليبي، والتي كان آخرها القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق وضواحيها».

وقال المجلس الرئاسي في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن القصف الجوي على مرزق تسبب «في أضرار مادية وترويع للمواطنين الأبرياء وإصابة أعداد منهم» داعيا «إلى التوقف الفوري لمثل هذه الأفعال حفاظا على السلم الأهلي وحقنا للدماء».

وأعرب المجلس الرئاسي عن أمله في «أن تسود لغة العقل والحكمة وأن تتوقف هذه الأعمال التي تحبط آمال الليبيين في تحقيق الاستقرار»، وأكد أن «مكافحة الإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله والجريمة المنظمة والقضاء على الدخلاء والمرتزقة الذين دنسوا أرضنا هو هدفنا جميعا ولا تنازل عنه».

ورأى أن ذلك «لا يتحقق بالاندفاع نحو حلول عسكرية تهدد أمن المدنيين وحياتهم»، مشددا على ضرورة «توحيد الجهود والتنسيق من خلال عمل مدروس منظم وشامل، وترتيبات أمنية موحدة».

وقال المجلس الرئاسي «إن هذه التصرفات ستعيدنا إلى الوراء، ونحن على أبواب حل الأزمة في بلادنا عبر توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات، لتجتاز بلادنا المحنة ونصل بها إلى بر الأمان».

وأكد المجلس الرئاسي في ختام البيان أن «الجنوب يمثل أهمية بالغة لاستقرار ليبيا، لا يجب أن يصبح ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو يكون مدخلا للفتنة بين مكوناته الاجتماعية والثقافية، وهذا ما لن نسمح بحدوثه أبدا».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

