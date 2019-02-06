الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاربعاء أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة الخليج والساحل الشرقي مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة مساء هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي. .

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة سيكون هناك سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم ويوم الغد خاصة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع انقشاع تدريجي للسحب مساء هذا اليوم على اغلب المناطق والرياح شمالية غربية نشطة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح ما بين (12-17) مْ ولاتتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة سيكون هناك سقوط أمطار متوسطة الى جيدة خاصة على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح مابين( 14 – 19 ) مْ ولاتتجاوز (12) مْ المرتفعات الجبلية.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على الحمادة وهونوالرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم تتراوح مابين (13- 18) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحـرارة القصـوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم واليومين القادمين تتراوح مابين(17- 21) مْ

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