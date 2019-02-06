وكالة “المونيتور”: روسيا تسعى لدعم حفتر لكسب الإمارات ومصر

قالت وكالة

“المونتور” الروسية الأمريكية، إن المصالح الروسية في تثبيت بشار الأسد رئيسًا

لسوريا قد تجعل موسكو تضاعف جهودها في دعم حفتر؛ لكسب مواقف الإمارات ومصر وجزء من

السعودية في البلدين.

وأوضحت الوكالة،

على موقعها الرسمي، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي “نيكولاي باتروشيف” زار

أبو ظبي للاجتماع مع مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد؛ لبحث وجهات

النظر فيما يخص ليبيا وسوريا.

‎وأضافت الوكالة أن الملف الليبي هو جزء من المحفظة “الروسية-الإماراتية-المصرية-السعودية”

لتصفية الصراعات في الشرق الأوسط، في ظل استعداد الإمارات، ومصر، والسعودية؛ لتعزيز

مصالح روسيا في سوريا.

وأوضحت الوكالة أن

مجلس الأمن الروسي شارك منذ مدة طويلة في صياغة الاستراتيجية الروسية بشأن ليبيا، في

الاجتماعات التي عقدت بين “باتروشيف” وقائد الكرامة خليفة حفتر.

وأشار الموقع إلى

أن “يفغيني بريجوزين” الذي يُزعم أنه مسؤول عن مجموعة “فاغنر”

المقاولة العسكرية الروسية الخاصة، حضر محادثات في نوفمبر من العام الماضي بين

“باتروشيف” وحفتر في موسكو، تشير إلى استعداد “فاغنر” لتدريب

“قوات حفتر” وربما الانخراط في الهجوم على المنطقة الجنوبية بقيادة قوات

حفتر.

‎يُذكر أن روسيا أعلنت، في مرات عدة، دعمها لعملية الكرامة من خلال استقبال

حفتر في بارجة روسية قبالة السواحل الشرقية الليبية، والزيارات المتكررة لحفتر ورئيس

مجلس النواب عقيلة صالح إلى موسكو.

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