حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (6 فبراير 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة الخليج والساحل الشرقي، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم ويوم الغد خاصة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع انقشاع تدريجي للسحب مساء اليوم على أغلب المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم بين (12-17) مْ ولاتتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:

سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة خاصة على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية تصحبها خلايا من السحب الرعدية وحبات البرد على مرتفعات الجبل الأخضر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، فيما تترواح درجات الحرارة القصـوى بين ( 14 – 19 )مْ ولاتتجاوز (12) مْ المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا اليوم على الحمادة وهون والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم بين (13- 18) مْ.

الكفرة – تازربو – السرير:

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحـرارة القصـوى المتوقع تسجيلها اليوم واليومين القادمين بين (17- 21 مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدًا درجة الحرارة العظمي (م) غدًا طقس يوم الغد زوارة 06 14 مغطاة جزئيًا بالسحب 07 15 مغطاة جزئيًا بالسحب طرابلس 07 14 احتمال سقوط أمطار متفرقة 08 14 مغطاة جزئيًا بالسحب العزيزية 07 14 احتمال سقوط أمطار متفرقة 08 15 مغطاة جزئيًا بالسحب الزاوية 07 15 مغطاة جزئيًا بالسحب 08 15 مغطاة جزئيًا بالسحب الخمس 08 15 فرصة سقوط أمطار متفرقة 08 15 مغطاة جزئيًا بالسحب مصراتة 08 15 فرصة سقوط أمطار متفرقة 08 15 احتمال سقوط أمطار متفرقة سرت 10 16 سقوط أمطار / سحب رعدية 09 14 فرصة سقوط أمطار متفرقة نالوت 04 12 سقوط أمطار متفرقة 05 12 قليلة السحب يفرن 02 08 سقوط أمطار متفرقة 04 10 قليلة السحب غريان 03 08 احتمال سقوط أمطار متفرقة 04 09 مغطاة جزئيًا بالسحب ترهونة 07 11 احتمال سقوط أمطار متفرقة 08 13 مغطاة جزئيًا بالسحب بني وليد 08 14 مغطاة جزئياً بالسحب 08 15 قليلة السحب مزدة 03 12 مغطاة جزئياً بالسحب 04 13 قليلة السحب أبونجيم 07 16 احتمال سقوط أمطار متفرقة 08 16 قليلة السحب القريات 05 14 قليلة السحب 06 15 قليلة السحب هون 09 17 قليلة السحب 09 17 قليلة السحب غدامس 06 17 صافية إلى قليلة السحب 06 16 صافية إلى قليلة السحب أوباري 07 17 صافية إلى قليلة السحب 08 17 صافية إلى قليلة السحب سبها 08 16 صافية إلى قليلة السحب 09 16 صافية إلى قليلة السحب مرزق 08 17 صافية إلى قليلة السحب 09 17 صافية إلى قليلة السحب القطرون 06 16 صافية إلى قليلة السحب 07 17 صافية إلى قليلة السحب غات 06 16 صافية إلى قليلة السحب 07 16 صافية إلى قليلة السحب رأس لانوف 09 16 سقوط أمطار متفرقة 09 16 فرصة سقوط أمطار متفرقة البريقة 10 17 سقوط أمطار متفرقة 09 17 فرصة سقوط أمطار متفرقة اجدابيا 10 17 سقوط أمطار متفرقة 09 16 فرصة سقوط أمطار متفرقة بنغازي 09 15 سقوط أمطار / سحب رعدية 09 16 سقوط أمطار / سحب رعدية مرج 07 13 سقوط أمطار / سحب رعدية 07 13 سقوط أمطار / سحب رعدية البيضاء 08 13 سقوط أمطار / سحب رعدية 07 13 سقوط أمطار / سحب رعدية شحات 07 12 سقوط أمطار / سحب رعدية 06 12 سقوط أمطار / سحب رعدية درنة 07 12 سقوط أمطار / سحب رعدية 07 13 سقوط أمطار / سحب رعدية طبرق 10 18 سقوط أمطار / سحب رعدية 09 16 سقوط أمطار / سحب رعدية جالو 12 18 قليلة السحب 12 19 قليلة السحب الجغبوب 12 18 قليلة السحب 10 18 قليلة السحب السرير 12 20 صافية إلى قليلة السحب 10 20 صافية إلى قليلة السحب تازربو 11 19 السماء صافية 10 19 السماء صافية الكفرة 09 19 السماء صافية 09 19 السماء صافية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

