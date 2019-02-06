موظفو صندوق التضامن يطالبون إبريدان بالعدول عن استقالته‎

أصدر موظفو الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي من أمام مقر الهيئة بمدينة البيضاء أمس الثلاثاء بيانا طالبوا فيه رئيس لجنة إدارة الهيئة أحمد إبريدان، بالعدول عن طلب الاستقالة الذي قدمه مطلع هذا الأسبوع.

وناشد الموظفون إبريدان، بعدم الاستقالة واستمراره في العمل لإكمال مسيرة إنجاز الأعمال التي تحتاجها شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة والشرائح التي ترعاها الهيئة مشددين على عدم الرجوع إلى الخلف مهما كانت الظروف.

يشار إلى أن إبريدان قد طالب بالاستقالة بسبب إيقاف أرصدة الهيئة المالية عن الشرائح المستهدفة من قبل عمل الهيئة.

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