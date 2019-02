المتوسط:

أستقبل وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس التخطيط الوطني الدكتور مفتاح حرير.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المجلس ووزارة الداخلية .

