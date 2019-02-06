الأرصاد توضح خريطة الأمطار المتوقعة على مدن ومناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار متفرقة اليوم وغدًا على بعض مناطق الشمال خاصة الخليج والساحل الشرقي.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، إن المنطقة الممتدة من رأس إجدير حتى سرت – سهل جفارة – ومناطق الجبل الغربي، تتأثر بسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق اليوم، متوقعًا أن تكون جيدة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وأشار إلى أن مناطق الخليج – سهل بنغازي – مناطق الجبل الأخضر – مناطق الدواخل – أقصى الساحل الشرقي، تتأثر بسقوط أمطار متفرقة نتوقع أن تكون جيدة على الجبل الأخضر وبعض المناطق الساحلية تصحبها خلايا من السحب الرعدية مع سقوط حبات البرد أحيانًا واحتمال بسيط لتساقط الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر.

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