الخدمات الصحية ببنغازي تعقد اجتماعاً لبحث هذه النقاط

عقد بمقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي، اجتماعا برئاسة مدير الإدارة ناصر الكاديكي، وبحضور مديري المكاتب بالإدارة، لمناقشة جملة من النقاط المتعلقة بالجوانب الإدارية والفنية وببرامج التدريب وخطة العام 2019 م.

وأوضح مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية – بنغازي، أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل توفير الامكانيات وتذليل كافة الصعوبات للعيادات المجمعة التي تم اعتمادها مؤخرا بقرار وكيل عام وزارة الصحة لتؤدي عملها على الوجه الأكمل، وكذلك مناقشة الإجراءات المتخذة بشأن اعتماد وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة العام 2019 عاماً للرعاية الصحية الأولية.

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