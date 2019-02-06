السفير الأوروبي لدى ليبيا ينفي وجود خطة لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد

نفى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الن بوجيا، وجود خطة من قبل دول الاتحاد لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.

وجاء ذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء، بوزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، حيث تطرق الطرفان إلى البرامج التدريبية والتعاون الأمني.

وأكد باشاغا أن وزارة الداخلية لديها القدرة على استكمال البرامج التدريبية، وإصلاح المؤسسة الأمنية، بهدف الرفع من مستوى العمل الأمني لمنتسبيها.

وفي سياق متصل أوضح وزير الداخلية خلال لقاء جمعه أمس الثلاثاء، بسفير إسبانيا لدى ليبيا، فرانسيسكو دي ميغيل، أن تحقيق الأمن يعزز الاستقرار السياسي، وأنه مهم لكل دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجهود الأمنية المبذولة من قبل وزارة الداخلية.

وأعرب السفير الإسباني عن ارتياحه للحالة الأمنية المستقرة داخل العاصمة طرابلس، معبرا عن دعم الحكومة الإسبانية للجهود المبذولة من قبل الوزارة للحفاظ على الأمن، إضافة إلى دعمها حكومة الوفاق الوطني، ووحدة ليبيا.

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