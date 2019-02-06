تأكيدا لما نشرته العنوان أمس.. الرئاسي يعين كنّه آمرا للمنطقة العسكرية سبها

بنغازي-العنوان

عيّن المجلس الرئاسي اليوم الأربعاء من جانبه بشكل رسمي فريق ركن علي سليمان كنه آمرا للمنطقة العسكرية سبها.

وكانت صحيفة العنوان، قد ذكرت يوم الثلاثاء، وفقا لمصادرها الخاصة، أن طائرة تابعة لحكومة الوفاق أقلت علي كنه آمر كتيبة المغاوير في النظام السابق والمتحالف مع قطر حاليا من حقل الشرارة في أوباري إلى طرابلس، وذلك تمهيداً لإصدار قرار التعيين.

ووصفت المصادر هذه الخطوة بمحاولة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لخلط الأوراق وإشعال فتيل حرب أهلية في الجنوب الليبي بعد قرب تحريره من قبل القوات المسلحة وطرد عناصر المعارضة التشادية والمجموعات الإرهابية.

وتقوم فيه القوات المسلحة بعملية تطهير شاملة للجنوب الغربي لليبيا من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية والمعارضة التشادية المتطرفة، وذلك تلبية للمناشدات التي أطلقها أهالي الجنوب.

وسبق هذا القرار إعلان المجلس الرئاسي، يوم الثلاثاء، رفضه لعملية التطهير التي تقوم بها القوات المسلحة.

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