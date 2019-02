المتوسط:

شارك النائب بالمجلس الرئاسي احمد معيتيق، اليوم الأربعاء، في الاجتماع المنعقد بمصرف ليبيا المركزي، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وعدد من مديري المصارف الليبية ومديري الإدارات بمصرف ليبيا المركزي.

وناقش الاجتماع تفعيل نظام التأجير التمويلي من قبل المصارف العاملة، والآليات للبدء بتنفيذه والإجراءات التي تم التوصل إليها في هذا المجال.

