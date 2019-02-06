برنامج الغذاء العالمي: 21 % من الأطفال يعانون من سوء التغذية في ليبيا

كشف برنامج الغذاء العالمي، أن نحو 21 % من الأطفال بين تسعة أشهر وخمس سنوات يعانون من سوء التغذية في ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفيه فيرهوسل خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف، أن برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات غذائية لحوالي 96 ألفا و 346 شخصا في ليبيا خلال ديسمبر من العام الماضي 2018 في الوقت الذي تم فيه مساعدة أكثر من مائة ألف شخص في يناير الماضي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن انعدام الأمن الغذائي في ليبيا لايزال يشكل تحديا بسبب تعطل السوق، وانخفاض إنتاج السلع الغذائية.

وأضاف فيرهوسل، أن سبل المعيشة والوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية قد تأثرا جراء النزاع في ليبيا ، مما حدا بالبعض على تبني استراتيجيات سلبية للتكيف مع الوضع مثل خفض عدد الوجبات اليومية، والحد من النفقات غير المتعلقة بالغذاء لا سيما الصحة والتعليم، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي 2018 تضاءلت الواردات الغذائية في ليبيا بسبب “محدودية ” الوصول إلى الموانئ، وصعوبة الطرق، إضتفة إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز ودقيق القمح، بما يصل إلى 200 % ، مقارنة بمستويات ما قبل الصراع.

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