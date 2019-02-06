وفاة رجب اسماعيل

فقدت الساحة الفنية فجر اليوم الفنان الكبير رجب اسماعيل صاحب الشخصية الشهيرة ( حش ).

وكان الراحل يتلقى العلاج في دولة الامارات اثر مرض الم به منذ فترة .

ويعد الراحل من اهم الممثلين الليبيين في تاريخ المسرح والتلفزيون الليبي وعرف بالتزامه الكبير في اداء عمله.

كما قدم الراحل برامج اذاعية منوعة عبر المسموعة.

ابتعد الراحل منذ منتصف التسعينات عن الظهور الاعلامي لكنه بقى على تواصل مع زملاءه الفنانين ودائم التردد على الاذاعة ومن اشهر اعماله مسلسل مكتب مفتوح الذي شكل فيه ثنائيا مع الراحل علي العريبي وقدم فيه اشهر شخصياته ( حش ) والذي عرضت أولي حلقاته سنة 1977 من إخراج الفنان علي المصراتي .

وخص المصور الصحفي احمد العريبي بوابة افريقيا الاخبارية بصورة للراحل شتاء 2016 تنشر لاول مرة وهي من اخر الصور التى التقطت للراحل.

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