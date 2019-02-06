ترحيل 35 مصريًا بينهم 5 مصابون بالوباء الكبدي إلى منفذ إمساعد

أكد مدير إدارة العلاقات بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لفرع البيضاء العقيد سليمان امحيميد، ترحيل 35 فردًا من المصريين بينهم 5 مصابون بالوباء الكبدي، إلى منفذ إمساعد البري.

وقال مدير إدارة العلاقات بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن ترحيل المهاجرين جاء بسبب دخول البلاد بطريقة غير شرعية، ومنهم بعض الأشخاص لا توجد معهم أوراق ثبوتية، حيث نواجه صعوبة أثناء تسليمهم إلى المنفذ البري.

وتابع العقيد سليمان امحيميد: نواجه صعوبة في استلام المهاجرين الذين لا توجد معهم أوراق ثبوتية من قبل الجمرك المصري ولا يتم استلامهم إلا بعد معاناة.

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يرحل المهاجرين.

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يرحل المهاجرين.

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يرحل المهاجرين.

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يرحل المهاجرين.

جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يرحل المهاجرين.

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