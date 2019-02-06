المشري يلتقي مسؤول الشؤون المغاربية بالخارجية الأمريكية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفد المرافق له، مع مسؤول الشؤون المغاربية بوزارة الخارجية الأمريكية جاشوا هاريس، وذلك خلال زيارته التي يجريها بدعوة من الكونغرس إلى العاصمة واشنطن.

وعبر المشري خلال اللقاء عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة شريكا استراتيجيا لليبيا، مؤكدا أنه لا يطلب دعمها طرفا دون الآخر، ولكن المطلوب هو مساعدة ليبيا في الحد من التدخلات الدولية السلبية، مضيفا أن مجلس الدولة في تناغم مع البعثة الأممية وقد شكل لجنة لمتابعة الملتقى الوطني الجامع، وأن رؤية المجلس للحل في ليبيا تتلخص في إجراء الاستفتاء على الدستور في أقرب وقت وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وخروج كل الأجسام الحالية من المشهد.

بدوره ثمن هاريس، جهود المجلس الأعلى للدولة في تحقيق الاستقرار، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستبقى على تواصل دائم من أجل استمرار العملية السياسية وأن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي وخطته لحل الأزمة في ليبيا، معبرا عن تفائل الخارجية الأمريكية بالبدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية.

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