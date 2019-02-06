نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الأربعاء

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء :-

التحذير : ريح شرش قوي الى عاصف على الساحل الغربي وعلى ساحل الخليج ودرنة وطبرق تتراوح سرعتهما بين (25-35) عقدة مع ارتفاع الموج يتراوح ما بين )2.50-4.50) متر.

منطقة الساحل الغربي من رأس جدير إلى سرت استمرار سقوط الأمطار المتوسطة الى صباح الغد والريح شرش ويكون باش إلى غربى على سرت اليومسرعته ما بين (15-30) عقدة قد تصل اليوم إلى (35) عقدة على ساحل مصراتة وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )2.00- 4.50) متر.

البحر شديد الاضطراب الى مضطرب هذا اليوم ويكون مضطرب الى قليل الاضطراب يوم الغد ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (14-15) درجة مئوية والرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة اثناء سقوط الأمطار.

أما على منطقة الساحل الشرقي من الخليج إلى أقصى الساحل الشرقي سيكون هناك سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة يتخللها خلايا من السحب الرعدية احيانا والريح شرش ويكون باش هذا اليوم على الجبل الاخضر وطبرق سرعته ما بين (10-25) عقدة تصل اليوم إلى (30) عقدة على ساحل الخليج وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25-3.00) متر يصل اليوم الى (4.00)متر.

البحر قليل الإضطراب مضرب الى قليل الإضطراب ودرجة حرارة سطح البحر ما بين (15-16) درجة مئوية والرؤيـة متوسطة وتكون ضعيفة اثناء سقوط المطر.

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