عاجل_ كتيبة طارق بن زياد تقتحم مواقع المعارضة التشادية في مرزق وتكبدها خسائر فادحة=

العنوان-مرزق عاجل_ كتيبة طارق بن زياد تقتحم السواتر الترابية في مرزق وتشتبك مع قوات المعارضة التشادية وتكبدها خسائر فادحة.

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