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وفد ” صحة الوفاق” يزور  مستشفى القطرون العام

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

زارت  لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني مستشفى القطرون العام .

وأكد رئيس لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية الطاهر عبد العزيز سليمان، ” إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية بدأتها اللجنة منذ أسبوع، بهدف الوقوف على سير العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية في مدن ومناطق الجنوب وتحديد احتياجاتها الفعلية”.

وأكمل سليمان، ” أن اللجنة قد أجرت جولة داخل مستشفى “القطرون العام” اطلعت خلالها على سير العمل فيه وتمكنت من تحديد احتياجاته”.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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