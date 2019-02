وفد ” صحة الوفاق” يزور  مستشفى القطرون العام

المتوسط:

زارت لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني مستشفى القطرون العام .

وأكد رئيس لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية الطاهر عبد العزيز سليمان، ” إن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية بدأتها اللجنة منذ أسبوع، بهدف الوقوف على سير العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية في مدن ومناطق الجنوب وتحديد احتياجاتها الفعلية”.

وأكمل سليمان، ” أن اللجنة قد أجرت جولة داخل مستشفى “القطرون العام” اطلعت خلالها على سير العمل فيه وتمكنت من تحديد احتياجاته”.

