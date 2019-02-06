الجويلي يكشف أسباب تحرك قوات عسكرية إلى حقل الشرارة النفطى

كشف آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسى، أسامة جويلى، عن أسباب تحرك قوة من منتسبى حرس المنشآت النفطية إلى حقل الشرارة النفطي.

وأوضح الجويلي في تصريحات صحافية، أن توجيه هذه القوة إلى الجنوب جاء نتيجة للاختراقات الأمنية المتكررة التى قال بإنها “وضعت الحقل تحت القوة القاهرة وهو ما سبب خسائر نتيجة توقف الإنتاج تفوق المليار دولار”، مؤكدا بأن المنطقة ستدعم هذه القوة عند الضرورة.

وأضاف الجويلي، أن هذه القوة من المكلفين بحماية حقل الشرارة منذ سنة 2012 ثم انقطعوا عنه فى وقت لاحق، وأن هذه القوة تحركت بأمر من فائز السراج بالتنسيق مع آمر حرس المنشآت النفطية وهى ليست تابعة للمنطقة العسكرية الغربية ولكن مهمتنا فى المنطقة تسهيل تحركها ودعمها إذا اقتضت الضرورة، بحسب قوله.

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