عاجل_ فتحي باشا آغا لجمارك ميناء الخمس : شحنة الآليات العسكرية تابعة لوزارته ومرسلة من تركيا

عاجل_ فتحي باشا آغا يرسل برقية لجمارك ميناء الخمس البحري تقول إن شحنة الآليات العسكرية تتبعه و أنها دعم من الحكومة التركية له.

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