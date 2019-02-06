عاجل_ فتحي باشا آغا لجمارك ميناء الخمس : شحنة الآليات العسكرية تابعة لوزارته ومرسلة من تركيا

عاجل_ فتحي باشا آغا يرسل برقية لجمارك ميناء الخمس البحري تقول إن شحنة الآليات العسكرية تتبعه و أنها دعم من الحكومة التركية له.
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صحيفة العنوان الليبية
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