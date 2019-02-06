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#عاجل_ فتحي باشا آغا لجمارك ميناء الخمس : شحنة الآليات العسكرية تابعة لوزارته ومرسلة من تركيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

عاجل_ فتحي باشا آغا يرسل برقية لجمارك ميناء الخمس البحري تقول إن شحنة الآليات العسكرية تتبعه و أنها دعم من الحكومة التركية له.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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