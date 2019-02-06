المشري يطالب أميركا بمساعدة ليبيا في الحد من التدخلات الدولية السلبية

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والوفد المرافق له، مسؤول الشؤون المغاربية بوزارة الخارجية الأميركية جاشوا هاريس، خلال زيارته التي يجريها بدعوة من الكونغرس إلى العاصمة واشنطن.

وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة، عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة شريكًا استراتيجيًا لليبيا، مؤكدًا أنه لا يطلب دعمها طرفًا دون الآخر، لكن المطلوب مساعدة ليبيا في الحد من التدخلات الدولية السلبية.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن مجلس الدولة «في تناغم» مع البعثة الأممية، مشيرًا إلى أنه شكل لجنة لمتابعة الملتقى الوطني الجامع، وأن رؤية المجلس للحل في ليبيا تتلخص في إجراء الاستفتاء على الدستور في أقرب وقت وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وخروج كل الأجسام الحالية من المشهد.

بدوره ثمن مسؤول الشؤون المغاربية بوزارة الخارجية الأميركية، جهود المجلس الأعلى للدولة في تحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن «الولايات المتحدة ستبقى على تواصل دائم من أجل استمرار العملية السياسية وأن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي وخطته لحل الأزمة في ليبيا»، معبرًا عن تفاؤل الخارجية الأميركية بالبدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية.

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