أطباء بمستشفى الأطفال بنغازي يقدمون استقالتهم.. والسبب

قام عدد من الأطباء بمستشفى الأطفال بنغازي، بتقديم استقالة جماعية من عملهم احتجاجا على سياسة الإدارة في تهميش دور الأطباء المكلفين بالإدارات داخل المستشفى.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن الخطوة جاءت على خلفية الإصطدام الذي حصل سابقا بين مدير المستشفى د مفتاح الفلاح، ووكيل وزارة الصحة سعد عقوب بعد إقالة الفلاح من مهام مدير المستشفى وتقدم إلى المحكمة للطعن في قرار إعفاءه وصدر حكم لعودته للعمل الا أن وكيل وزارة الصحة لم ينفذ قرار المحكمة وتم إحالة القضية إلى النائب العام“.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

