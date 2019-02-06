المنصوري يأمر بإخلاء المنطقة الواقعة شمال البيضان.. والسبب

أصدر آمر منطقة الخليج العسكرية العميد فوزي المنصوري، اليوم الأربعاء، أوامره بإخلاء المنطقة الواقعة شمال منطقة البيضان واعتبار المنطقة محمية من الرعي الجائر.

وأوضح المنصوري، في تصريح لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن الخطوة تأتي بهدف تمكين ومساعدة جهات الاختصاص من تنفيذ مشروع زراعة الغطاء النباتي والذي يمنع زحف الأتربة تجاة الطرق والمنازل والتي تسبب في الكثير من الحوادث، وأيضا مضايقة المواطنين في المناطق المجاورة، مشيرا إلى أن تلك الأراضي ملكيتها للدولة الليبية وتم إخلاء من يستولون عليها من قبل منطقة الخليج العسكرية وتكليف مركز شرطة البيضان بمتابعة الموضوع.

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