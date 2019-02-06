ماذا قالت الكتيبة 301 مشاة بشأن مهامها وتمركزاتها الأمنية جنوب طرابلس؟

كشفت الكتيبة 301 مشاة، التابعة لرئاسة الأركان العامة، أن تحركها في مناطق جنوب طرابلس، جاء بعد تلقي الأوامر من الجهات الأعلى، بهدف فرض الأمن والاستقرار في المناطق والمواقع المكلفة بها.

وأوضحت الكتيبة في بيان لها، أنه تنفيذاً للترتيبات الأمنية التي أقرتها حكومة الوفاق الوطني وساندتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن ورائها المجتمع الدولي بشأن تأمين العاصمة طرابلس، شرعت الكتيبة في إعادة الانتشار والتمركز في المنطقة، وأنها على استعداد تام لمساندة ودعم كافة الجهات الأمنية والعسكرية الشرعية في مواقعها.

وتعهدت الكتيبة في بيانها، ببذل كل ما في وسعها لأجل فرض الأمن والتصدى لأية خروقات أمنية تهدد الأمن والاستقرار سواء كان مصدرها من جماعات إرهابية أو عسكرية إنقلابية، داعية كافة المواطنين إلى التعاون الإيجابي مع أفرادها.

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