مسؤولة أممية تبحث مع قيادات ورشفانة الملتقى الوطني الجامع

بحثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، أمس الثلاثاء، مع ممثلين عن منطقة ورشفانة تحضيرات الملتقى الوطني الجامع، المزمع عقده برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وتناول اللقاء الذي ضم عمداء بلديات وأعضاء في مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وأعيان قبائل، وممثلين عن المجتمع المدني، التحديات التي تواجهها منطقة ورشفانة.

وكان رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا غسان سلامة، قد بين في حوار تلفزيوني بثته قناة ليبيا روحها الوطن، أن هدف الملتقى الوطني الجامع، هو إيجاد رقعة من التفاهمات للانطلاق نحو الاستحقاقات الانتخابية، إضافة إلى الاستفتاء على الدستور.

وأضاف سلامة أن الخطوة التي تلي التفاهم حول الجدول الزمني للانتخابات هو الملتقى الوطني الجامع، ومن ثم الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لتحصين هذا التفاهم، بحسب قوله.

وتابع سلامة أن الملتقى الوطني الجامع هو عبارة عن إعلان لاتفاق الليبيين حول الجدول الزمني للانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية

وأفصح المبعوث الخاص عن قيام البعثة بعملية تشاورية شملت 77 مدينة واجتماعا، استمعت فيها لليبيين وأصدرت تقارير حوت رغباتهم وتطلعاتهم، موضحا أن البعثة تتشاور حاليا مع الأطراف السياسية الفاعلة ليروا مدى استعدادهم لتنفيذ تطلعات الليبيين.

واشترط سلامة تحديد موعد الملتقى الوطني الجامع بحدوث تفاهم عميق بين الأطراف الليبية، منوها إلى صعوبة تحديد الموعد قبل حدوث هذا التفاهم.

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