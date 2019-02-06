باشاغا يلتقي وفداً من الكفرة.. والسبب

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، عدد من أعيان وحكماء ومسؤولي مدينة الكفرة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الوفد ضم عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الكفرة وعدد من الاستشاريين والأكاديميين بمجلس حكماء الكفرة، وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بمنفذي السارة والعوينية ومطار الكفرة, كما تم مناقشة دعم مديرية أمن الكفرة بالإمكانيات المتاحة حتى تؤدي دورها على أكمل وجه من أجل إستتباب الأمن والأمان داخل المنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

