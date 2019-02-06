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وزير داخلية الوفاق يبحث التحديات التي تواجه مطار الكفرة ومنفذي العوينة والسارة الحدوديين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

6 فبراير,2019

5 فبراير,2019

5 فبراير,2019

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قد دعا إلى مواصلة الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية، لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها الحدود الجنوبية الشرقية من البلاد.

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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