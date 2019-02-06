وزير داخلية الوفاق يبحث التحديات التي تواجه مطار الكفرة ومنفذي العوينة والسارة الحدوديين

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، قد دعا إلى مواصلة الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية، لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها الحدود الجنوبية الشرقية من البلاد.
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