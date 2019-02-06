لجنة من الصحة في زيارة لمستشفى القطرون العام

توجهت لجنة تحديد احتياجات المرافق الصحية الواقعة في الجنوب إلى أقصى الجنوب الليبي في زيارة تفقدية لمستشفى القطرون العام بعد أن أنهت زيارتها لمستشفى تراغن.

وأوضح رئيس اللجنة الطاهر عبد العزيز سليمان، أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية بدأتها اللجنة منذ أسبوع، بهدف الوقوف على سير العمل داخل المستشفيات والمراكز الصحية في مدن ومناطق الجنوب وتحديد احتياجاتها الفعلية، لافتا إلى أن اللجنة قد أجرت جولة داخل مستشفى القطرون العام اطلعت خلالها على سير العمل فيه وتمكنت من تحديد احتياجاته.

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