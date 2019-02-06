قام رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بزيارة إلى مركز المشروعات الدولية الخاصة الداعم لمؤسسات القطاع الخاص، على هامش زيارته إلى واشنطن.

وناقش المشري رفقة الوفد المصاحب له مع المدير التنفيذي للمركز “أنردو ويلسون”، ومدير إدارة البرامج “عبدالوهاب الكبسي”، والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “جريج سيمبسون” حالة الاقتصاد الليبي وما يحتاجه من تطوير لمعالجة التشوهات التي يعاني منها اليوم، والتي ترتبت عن عقود من سيطرة القطاع العام.

وأشاد المركز بما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية في ليبيا حتى الآن، مؤكدين على ضرورة وجودة تمثيل حقيقي للقطاع الخاص في البلاد، ونتج عن اللقاء الاتفاق على عقد ورشة عمل بليبيا يشارك بها المركز تجمع القطاعين العام والخاص لمناقشة البنية التنظيمية القادرة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في تنويع الاقتصاد وتحريره من سيطرة النفط كمصدر وحيد للدخل، وما يتطلبه ذلك من تواصل وتفاعل بين القطاعين لوضع السياسات الملائمة لعملية التحول من اقتصاد اشتراكي يسيطر عليه القطاع العام إلى اقتصاد السوق الذي يوفر البيئة الملائمة للعمل والإبداع.

ويعمل مركز المشروعات الدولية الخاصة في مجالات عديدة منها حوكمة الديمقراطية، ومكافحة الفساد بقيادةٍ من القطاع الخاص، وتنمية جمعيات الأعمال، وحوكمة الشركات وإصلاح القوانين واللوائح، وإتاحة الوصول إلى المعلومات، كما يدعم المركز المرأة والشباب من خلال برامج ريادية الأعمال والإدارة.