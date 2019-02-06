رئيس الأعلى للدولة يأمل أن تكون أمريكا شريكا استراتيجيا

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدوبة خالد المشري، عن أمله في أن تكون الولايات المتحدة شريكا استراتيجيا لليبيا، موضحا أنه لا يطلب دعمها لطرف دون الآخر، ولكن المطلوب هو مساعدة ليبيا في الحد من التدخلات الدولية السلبية.

وجاء ذلك خلال لقاء المشري بمسؤول الشؤون المغاربية بوزارة الخارجية الأمريكية، جاشوا هاريس، على هامش زيارته التي يجريها بدعوة من الكونغرس الأمريكي إلى العاصمة واشنطن.

وأوضح المشري أن مجلس الدولة في تناغم مع البعثة الأممية، وقد شكل لجنة لمتابعة الملتقى الوطني الجامع، مبينا أن رؤية المجلس للحل في ليبيا، تتلخص في إجراء الاستفتاء على الدستور في أقرب وقت، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وخروج كل الأجسام الحالية من المشهد.

من جانبه ثمن هاريس جهود المجلس الأعلى للدولة في تحقيق الاستقرار، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستبقى على تواصل دائم من أجل استمرار العملية السياسية، وأن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي وخطته لحل الأزمة في ليبيا، معبرا عن تفاؤل الخارجية الأمريكية، بالبدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد دعا إلى عودة الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا، وتفعيل الاستثمارات، مؤكدا أن وجود شريك اقتصادي قوي كالولايات المتحدة، سيقطع الطريق أمام التدخلات السلبية في الملف الليبي، وسيعود بالمنفعة على البلدين.

وجاء ذلك خلال اجتماع على هامش زيارته للولايات المتحدة، التقى فيها بممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية بمقر الغرفة بالعاصمة واشنطن، ناقشوا فيه سبل التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي، وفقا لما نقلته صفحة المجلس الأعلى للدولة بالفيس بوك.

من جانبهم أكد ممثلو غرفة التجارة الأمريكية أن ليبيا مكان جيد للاستثمار، متخوفين من عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي.

وأعرب ممثلو غرفة التجارة الأمريكية، عن رغبتهم في فتح قناة تواصل مباشرة مع المجلس الأعلى للدولة، للتنسيق بشأن التعاون المشترك في هذا المجال.

واستضاف المجلس الأطلسي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال زيارته التي يجريها هذه الأيام للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتحدث المشري عن الوضع في ليبيا، ورؤية المجلس الأعلى للحلول التي من شأنها الدفع بالبلاد نحو الاستقرار، بحضور شخصيات دبلوماسية أمريكية من المهتمين بالشأن الليبي.

وكان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، قد كشف عن دعوة رئيسه خالد المشري، من قبل الكونجرس الأمريكي لزيارة العاصمة واشنطن، وحضور يوم الإفطار الوطني في السابع من فبراير الجاري.

وأوضح المكتب الإعلامي أن اليوم الوطني، سيحضره رئيس الولايات المتحدة، مضيفا أن رئيس المجلس سيلتقي بعدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، وممثلين للحكومة الأمريكية.

وبين المجلس الأعلى للدولة أن المشري سيلقي كلمةً في الكونغرس الأمريكي، بعنوان مستقبل ليبيا، إضافة إلى خطابين في المجلس الأطلنطي، ومركز الاهتمام الوطني.

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