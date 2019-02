“الجويلي” : لهذا قرر “السراج” إرسال قوة عسكرية إلى حقل الشرارة النفطي

المتوسط:

أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي، أسامة جويلى، ” أن توجيه قوة إلى الجنوب جاء نتيجة للاختراقات الأمنية المتكررة التي أدت إلى وضع الحقل تحت القوة القاهرة ”

وأكمل الجويلي، أن القوة تضم عناصر مكلفين بحماية حقل الشرارة منذ سنة 2012 ثم انقطعوا عنه في وقت لاحق”.

وأضاف الجويلي ، “أن هذه القوة تحركت بأمر من فائز السراج بالتنسيق مع آمر حرس المنشآت النفطية وهى ليست تابعة للمنطقة العسكرية الغربية ولكن مهمتنا في المنطقة تسهيل تحركها ودعمها إذا اقتضت الضرورة”.

