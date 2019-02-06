محمد كريم: تم التغلب علي 75% من مختنقات مياه الأمطار بطرابلس

أكد محمد كريم المتحدث الإعلامي لإدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس التابعة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي “للاقتصاد ” التغلب علي مختارات مياه الأمطار بمدينة طرابلس بما نسبته 75%.

وأشاد بدور الفرق الفنية التي تعمل منذ الصباح الباكر يوم أمس الثلاثاء وحتي الآن علي تنظيف مختنقات مياه الأمطار في الطرقات العامة من القره بوللي شرقا وحتي المايه غربا بالإضافة إلي وسط البلاد والطريق السريع وكوبري الحي الإسلامي مضيفا مازالت عمليات شفط مياه الأمطار مستمرة بمختنقات البيفي والغرارات وعرادة.

وقال كما تعمل عدد من المكاتب في المناطق المحيطة علي تسهيل الاختناقات في بعض الشوارع الرئيسية المؤدية لوسط العاصمة كمختنق النواحي الأربعة الذي يعالج الاختناقات بطريق قصر بن غشير ومكتب خدمات تاجوراء ومكتب الجفارة مؤكدا أن معظم الاختناقات تقع ضمن المناطق غير المربوطة بالشبكة نتيجة ضعف البنية التحتية.

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