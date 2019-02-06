شركة هاتف ليبيا بسرت تتسلم معدات فنية مقدمة من منظمة دولية

أكد مصدر مسؤول بمكتب شركة هاتف ليبيا للاتصالات بسرت اليوم الأربعاء، أن مخازن الشركة تسلمت معدات فنية، مقدمة من منظمة دولية كدعم منها للشركة بالتنسيق مع البلدية.

وقال المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الدعم المقدم تمثل فى عدد كبير من بطاريات الشحن، لمحطات تقوية الشبكة الهاتفية بالأحياء السكنية والأرياف والطريق الساحلي لتغطية اتصالات الشبكة.

وأضاف أن الدعم المقدم من المبادرة الليبية الانتقالية وهي منظمة أميركية، سيساهم في تقديم الخدمات الخاصة للمناطق التى ينقطع عنها التيار الكهربائي لفترات طويلة.

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