فيضان وادي المجينين ووصوله إلى قصر بن غشير

أهاب رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية في طرابلس العقيد ناصر البازوطي، بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر، جراء فيضان سد وادي المجينين ووصوله إلى منطقة قصر بن غشير.

ونشر المكتب الإعلامي لهئية السلامة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك عددًا من الأرقام لطلب المساعدة في حال حدوث أي طارئ:

190 مجاني

0214448111 قسم طرابلس

0214775557 – 0214770009 غرفة هيئة السلامة الوطنية.

وقال إنه علي إثر ذلك جرى تشكيل غرفة عمليات لمجابهة الأخطار وتقليل الأضرار، بتعليمات وإمرة رئيس هيئة السلامة الوطنية العميد عبدالسلام الجوادي، وتضم كلًا من: رئيس فرع الهيئة بالمنطقة الغربية العميد صالح الجبالي،ورئيس قسم هيئة السلامة الوطنية العقيد ناصر البازوطي.

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