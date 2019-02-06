انقطاع الاتصالات عن منطقة طلميثة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّدت شركة هاتف ليبيا، مكتب اتّصالات المرج، انقطاع الاتصالات بمنطقة طلميثة شرقي المرج بسبب أعمال حفريات من قبل أحد المواطنين.

وأوضح الفريق الفني، بمكتب اتصالات المرج، أن هذه الأعمال تسببت في قطع كابل الألياف البصريّة الرابط بين محطة المرج ومحطة طلميثة، عند مدخل مدينة المرج، وأدى إلى توقف حركة الاتّصالات لشركتي ليبيانا والمدار والإنترنت بشبكتي DCL وواي ماكس، الأمر الذي أثر سلبا على عمل منظومات المصارف في طلميثة وسوسة.

وأكّد الفريق، أن الفنيي بشركة هاتف ليبيا ومهندسوها يسعون لصيانة العطل، لتغطية العجز الذي حدث بالشبكة. وأن حركة سير الاتصالات حُوّلتْ- مؤقتاً حتى حين انتهاء الصيانة- إلى مسارات أخرى.

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