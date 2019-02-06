أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الاربعاء‎

لازال الاستقرار سائد في أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي عند افتتاح السوق الموازية اليوم

وفيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاربعاء 6 – 2 – 2019

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة

1 دولار = 4.375 دينار ليبي

1 يورو = 4.970 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 5.500 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.690 دينار تونسي ( بن قردان )

أما أسعار بيع العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء فتعتبر مستقرة مع انخفاض او ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي :

الدولار الامريكي = 1.3865 دينار ليبي

اليورو : 1.5798 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 1.7955 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 1.3871 دينار ليبي

100 ين ياباني = 1.26 دينار ليبي

الريال السعودي = 0.3697 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 0.3775 دينار ليبي

الدينار التونسي = 0.457 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.1452 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.2662 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.2056 دينار ليبي

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