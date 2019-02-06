بعد فيضان وادي المجينين … “السلامة الوطنية” تطالب القاطنين قربه بالحيطة والحذر

نبهت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، الأربعاء، المواطنين القاطنين قرب مجرى وادي المجينين إلى ضرورة الاحتياط والحذر بعد فيضان سد الوادي ووصوله إلى منطقة قصر بن غشير.

وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمجابهة الأخطار التي قد تصيب المواطنين في المناطق التي يمر بها الوادي، مطالبة العاملين في جميع فروعها بالمنطقة الغربية بالاستعداد التام لأي طارئ قد يحدث.

وخصصت الهيئة عبر موقعها الرسمي الرقم المجاني 190، و الأرقام 0214448111، 0214775557، و0214770009 لمساعدة المواطنين في حال حدوث أي طارئ.

يشار إلى أن المنطقة الغربية شهدت هطول كميات وفيرة من الأمطار وصل منسوبها في بعض المناطق إلى 113.8 مم.

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