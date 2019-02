المتوسط:

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن استعداداتها خلال هذه الفترة لافتتاح مكتب خدمات المستهلكين – كمبوت دائرة شرق طبرق .

ومن جانبهأكد أونيس الحاسي مدير مركز خدمات المستهلكين للاقتصادية، ” أن المركز هدفه عودة تفعيل الخدمات للمستهلكين ، وسيتم تحصيل رسوم خدمات الكهرباء من الأنشطة التجارية كمرحلة أولي ومن المواطنين كمرحلة ثانية” .

