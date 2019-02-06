الأمم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2019

وأضاف لاركيه أن غالبية المحتاجين موجودون في المناطق الحضرية المأهولة بالسكان في شرق ليبيا وغربها. ولكنه أشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أكثر الاحتياجات الحادة والخطرة موجودون في منطقة سرت الساحلية وفي الأجزاء الجنوبية من البلاد، مرزق وسبها والكفرة، حيث يصعب الوصول إليها بسبب عدم الاستقرار.

وتهدف خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي إلى توفير الإمدادات الغذائية المباشرة، وأيضا تقديم المساعدة على المدى الطويل، من خلال دعم الزراعة والثروة الحيوانية ومجتمعات الصيد.

وذكر لاركيه أن المياه والصرف الصحي يعتبران من الأولوية الأساسية في مراكز الاحتجاز المزدحمة وغير الصحية، والمدارس في المناطق المهمشة، ومخيمات النازحين واللاجئين. ولفت إلى سعي الخطة لتوفير خدمات الحماية، مثل التوعية بمخاطر الألغام للأطفال والمجتمعات المحلية ومساعدات متخصصة للناجين من مخاطر التفجيرات.

وقال: “في حال توفر الموارد الإنسانية بصورة كافية، سيتم أيضاً إنشاء فرق طبية طارئة وإرسال فرق متنقلة إلى المناطق التي تكون فيها الطواقم الطبية محدودة. كما من المقرر أن تحصل الأسر المحتاجة على مواد الإيواء، ومساعدات نقدية في شكل منح طارئة، وإعانات الإيجار والنقود لمواد البناء. وفي غضون ذلك، يتم التخطيط لدعم التعليم لآلاف الأطفال والمراهقين الذين تعطلت دراستهم.

وعلى صعيد المساعدات الغذائية، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن انعدام الأمن الغذائي في البلاد لا يزال يمثل تحديا، بسبب التشرد الذي طال أمده واضطراب الأسواق وانخفاض إنتاج السلع الغذائية.

وذكر المتحدث باسم البرنامج إرفيه فيروسيل، أن 21 في المائة من الأطفال بين 6 إلى 59 شهرا يعانون من سوء التغذية المزمن.

وحذر فيروسيل من أثر النزاع على سبل المعيشة والوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ما عرّض أكثر الناس ضعفا لخطر كبير من عدم كفاية استهلاك الغذاء، وأجبر العديدين على تبني استراتيجيات سلبية للتكيف، مثل إنفاق مدخراتهم وخفض عدد الوجبات اليومية والحد من النفقات غير المتعلقة بالغذاء، لا سيما الصحة والتعليم.

وتم التخطيط لتقديم المساعدة لأكثر من 102 ألف شخص في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ومساعدة أكثر من 96 ألف شخص في ديسمبر/كانون الأول 2018 الماضي.

وأضاف فيروسيل: “طوال 2018، تضاءلت الواردات الغذائية في ليبيا بسبب محدودية الوصول إلى الموانئ وحجب الطرق. وارتفعت أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، مثل الأرز ودقيق القمح، بما يصل إلى 200 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الصراع”.

وأشار إلى أن إغلاق ميناء طبرق في منتصف ديسمبر، بعد دخول المسلحين إلى الميناء، يجبر بعض السفن على التوجه إلى مواقع أخرى، ما يزيد من الضغط عليها. ولكنه قلل من احتمال أن يكون لذلك تأثير على العمليات الإنسانية.

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