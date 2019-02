“تعليم الوفاق” تنظم ورشة ” رفع جودة وكفاءة المؤسسات التعليمية”

المتوسط:

دعت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني رؤساء الجامعات ورؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالتعليم والمعلم وكل المهتمين بالشأن التعليمي ومديري مدارس التعليم الأجنبي و أولياء أمور الطلبة الدارسين بهذه المدارس ووسائل الإعلام المختلفة لحضور ورشة العمل “إسهامات مركز ضمان الجودة في الرفع من جودة وكفاءة المؤسسات التعليمية – مناهج التعليم الأجنبي وآلية اعتمادها) و التي ستقام يوم غدٍ الخميس بمدرج الأكاديمية الليبية بجنزور بطرابلس، بحضور وزير التعليم عثمان عبد الجليل..

وأوضح رئيس اللجنة التسييرية لمركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية محمد بن عثمان، ” أن أعمال الورشة ستنقسم علي فترتين وهما الأولي حيث سيتم عرض نشاطات وإسهامات المركز في الرفع من مستوي عملية التعليم داخل ليبيا، والثانية حيث ستخصص لمناهج التعليم الأجنبي وآلية اعتمادها والمشاكل والصعوبات التي تواجهها ومدى ملائمتها للوائح والقوانين والمعايير التي تنظم عمل مركز ضمان الجودة وإدارة التعليم الخاص

