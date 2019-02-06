مقتل أحد العناصر المتطرفة في درنة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن أحد العناصر المتطرفة المدعو أحمد الزاوي قُتل، في أثناء المواجهات مع القوات المسلحة الليبية، في آخر ما تبقى من محاور وسط المدينة “المدينة القديمة”.

وأوضح المصدر أن الإرهابي أحمد علي حمد الزاوي من مواليد 1989 ومن سكان “عمارات الجبل” ومتزوج، التحق بكتيبة أبو سليم عام 2012 ومنها إلى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل عند تأسيسه في ديسمبر 2014 .

ولفت المصدر إلى أن الزاوي شارك في المواجهات ضدّ القوّات المسلحه الليبية، وكُلّف مسؤولا على بوابة أمنية تابعة للمجلس المنحل، تقع أمام مصيف 1805 بالمدخل الغربي للمدينة.

وأفاد المصدر أيضًا أن الإرهابي كان مسؤولا أمنيا “حراسة” أيضا على سجن ( بشر ) الخاضع لسيطرة مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل.

وذكر المصدر أن “أحمد” لديه شقيق يدعى “حسين علي الزاوي” وهو أحد منتسبي كتيبة أبوسليم عند تأسيسها في أحداث فبراير 2011 ومنها إلى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل، ولا يزال على قيد الحياة ومحاصرا في (الأزقة الأربعة) في محور المدينة القديمة.

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